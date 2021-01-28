Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подкормку диких животных в Москве прекратили из-за потепления
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Подкормку диких животных в Москве прекратили из-за потепления

Юлия Ямпольская

Животные

В столице из-за наступившего потепления больше не подкармливают животных, которые обитают на природных территориях. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

Уточняется, что мероприятия, направленные на подкормку диких животных, проводят только во время резко отрицательных температурах или сильных снегопадов. В остальных случаях они могут сами добывать себе пропитание.

В пресс-службе рассказали, что животные и растения Московского региона в процессе эволюции адаптировались к резким сменам погодных условий. Кроме того, критических изменений в жизни растений и животных не случится, если температура снова понизится, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Москвичам рассказали, как в столице заботятся о диких животных зимой

дикие животныеМосквазима
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов

Какой он — театр будущего

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Все мнения
О проекте