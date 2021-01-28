Подкормку диких животных в Москве прекратили из-за потепления

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столице из-за наступившего потепления больше не подкармливают животных, которые обитают на природных территориях. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

Уточняется, что мероприятия, направленные на подкормку диких животных, проводят только во время резко отрицательных температурах или сильных снегопадов. В остальных случаях они могут сами добывать себе пропитание.

В пресс-службе рассказали, что животные и растения Московского региона в процессе эволюции адаптировались к резким сменам погодных условий. Кроме того, критических изменений в жизни растений и животных не случится, если температура снова понизится, передает агентство городских новостей «Москва».

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