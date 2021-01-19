Москвичам рассказали, как в столице заботятся о диких животных зимой

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Жителям столицы рассказали, как заботятся о диких животных в зимний период. Для того, чтобы они комфортно пережили холода, для них организуют специальную подкормку в местах обитания. Это способствует сохранению численности лосей, косуль, зайцев-беляков, а также зайцев-русаков.

Для установления кормушек сотрудники столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды используют фотоловушки. Кроме того, они помогают в мониторинге популяций животных, которые раньше учтены не были, передает официальный сайт мэра Москвы.

Благодаря фотоловушкам получилось отследить, где обитает орешниковые сони, лесные куницы, барсуки, лоси, кабаны, косули, а также черные дрозды, сойки и другие виды мигрирующих птиц.

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