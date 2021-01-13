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Новый природный заказник создадут в Подмосковье
Фото: http://www.moscowzoo.ru/

Новый природный заказник создадут в Подмосковье

Елена Плешивцева

Общество

Новый государственный природный заказник «Дубешненский» создадут в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Новый заказник площадью более 9,7 тысячи гектаров создается в Одинцове путем реорганизации. Он получит статус особо охраняемой природной территории России.

На территории заказника нельзя будет вести вырубку деревьев, строительство, а также перемещаться на транспорте.

— Помимо этого, в особой охране нуждаются редкие формы рельефа и ценные гидрологические объекты — реки Дубешня и Разварня, верховое болото Воронино, — уточнил глава ведомства Андрей Разин.

На просторах заказника «Дубешненский» обитает 98 видов позвоночных животных. Среди них редкие животные — рысь, серый журавль, черный коршун, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Приморском крае в национальном парке «Земля леопарда» создана специальная сеть фотоукрытий для наблюдений за жизнью животных.

— У нас единственное в мире место, где можно с комфортом в диких условиях увидеть настоящего живого дальневосточного леопарда. Фотоукрытие — это небольшой домик со всеми удобствами в лесу, в котором можно жить от нескольких дней до недели,— рассказал руководитель пресс-службы парка Иван Раков.

Эксперт отметил, что в этих домиках есть постоянная связь с туристами и они полностью безопасны. На территории «Земля леопарда» обитают четыре вида диких кошек: дальневосточные леопарды, амурские тигры, рыси и дальневосточные коты, сообщает Nation News.

Ранее «Москва 24» рассказала, что москвичи заметили в городе дятла. Наблюдательные жители столицы делали видео и фотографии с птицей, долбящей дерево.

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