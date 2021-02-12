Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Праздничные мероприятия организовали для москвичей на ВДНХ ко Дню всех влюбленных
Фото: Pixabay

Праздничные мероприятия организовали для москвичей на ВДНХ ко Дню всех влюбленных

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Москвичей приглашают провести День всех влюбленных на ВДНХ. На площадке организуют праздничную программу, шоу, концерты и мастер-классы 13 и 14 февраля. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Первые десять пар, которые придут зарегистрировать свой брак во Дворец бракосочетания на ВДНХ, получат бесплатные билеты на каток. Билет на бесплатное катание на коньках также смогут получить первые 50 пар, обратившихся в любой инфоцентр катка 14 февраля с 17:00 до 21:30.

В «Робозагсе» москвичам предложат испытать свои чувства на прочность. Специальный механизм сканирует силу эмоций влюбленных и виртуально регистрирует брак через «любовные» датчики, выдавая онлайн-свидетельства и кольца.

Москвичи также смогут стать свидетелями необычной свадьбы на коньках 14 февраля. Пара поженится на катке ВДНХ, все приглашенные гости и участники будут на коньках и в оригинальных костюмах.

Кроме того, тематические лекции и подводное шоу пройдут 13 и 14 февраля в «Москвариуме». На «Городской ферме» с 11:00 до 18:00 состоятся экскурсии и мастер-классы по созданию подвесок.

Также жители столицы смогут получить сладкие сердечки на карамельной мануфактуре 13 февраля в 14:00 и в 16:00 и 14 февраля в 14:00. Мастер-классы пройдут в мастерской «Школа стекла», а также в мастерской «Симфония фарфора».

Оранжерея павильона № 14 приглашает всех послушать легендарные песни Фрэнка Синатры и других джазовых певцов в исполнении Trio Forte Bella. Кроме того, на ВДНХ проведут бесплатные экскурсии о брачных традициях 14 февраля в 15:30 и 18:00.

Для тех, кто не сможет приехать в выходные дни на ВДНХ, центр славянской письменности «Слово» выложит видеоролик, в котором расскажет, как создать необычную открытку с 3D-эффектом. Лекция появится 14 февраля с 14:00 в официальных аккаунтах комплекса в социальных сетях.

Читайте также: Москвичи смогут отправить лимитированные валентинки в столичном метро

отношенияВДНХлюбовь
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Все мнения
О проекте