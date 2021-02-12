Праздничные мероприятия организовали для москвичей на ВДНХ ко Дню всех влюбленных

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Москвичей приглашают провести День всех влюбленных на ВДНХ. На площадке организуют праздничную программу, шоу, концерты и мастер-классы 13 и 14 февраля. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Первые десять пар, которые придут зарегистрировать свой брак во Дворец бракосочетания на ВДНХ, получат бесплатные билеты на каток. Билет на бесплатное катание на коньках также смогут получить первые 50 пар, обратившихся в любой инфоцентр катка 14 февраля с 17:00 до 21:30.

В «Робозагсе» москвичам предложат испытать свои чувства на прочность. Специальный механизм сканирует силу эмоций влюбленных и виртуально регистрирует брак через «любовные» датчики, выдавая онлайн-свидетельства и кольца.

Москвичи также смогут стать свидетелями необычной свадьбы на коньках 14 февраля. Пара поженится на катке ВДНХ, все приглашенные гости и участники будут на коньках и в оригинальных костюмах.

Кроме того, тематические лекции и подводное шоу пройдут 13 и 14 февраля в «Москвариуме». На «Городской ферме» с 11:00 до 18:00 состоятся экскурсии и мастер-классы по созданию подвесок.

Также жители столицы смогут получить сладкие сердечки на карамельной мануфактуре 13 февраля в 14:00 и в 16:00 и 14 февраля в 14:00. Мастер-классы пройдут в мастерской «Школа стекла», а также в мастерской «Симфония фарфора».

Оранжерея павильона № 14 приглашает всех послушать легендарные песни Фрэнка Синатры и других джазовых певцов в исполнении Trio Forte Bella. Кроме того, на ВДНХ проведут бесплатные экскурсии о брачных традициях 14 февраля в 15:30 и 18:00.

Для тех, кто не сможет приехать в выходные дни на ВДНХ, центр славянской письменности «Слово» выложит видеоролик, в котором расскажет, как создать необычную открытку с 3D-эффектом. Лекция появится 14 февраля с 14:00 в официальных аккаунтах комплекса в социальных сетях.

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