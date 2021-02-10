Москвичи смогут отправить лимитированные валентинки в московском метро
В столичном метро на стойках «Живое общение» можно будет отправить валентинку ко Дню всех влюбленных с 10 по 14 февраля. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Дептранс и «Почта России» запустили акцию ко Дню всех влюбленных. Москвичи смогут оставить специальные праздничные открытки на стойках в метро. Отмечается, что тираж валентинок составляет пять тысяч.
— Подходите к стойкам с 10 до 14 февраля, пишите о самом главном и не забывайте правильно и разборчиво заполнить полные реквизиты адресата, опуская письма в специальный ящик, — говорится в сообщении.
Кроме того, отправить открытки можно в павильоне МЦД и на станции центральных диаметров Славянский бульвар 11 и 12 февраля, уточнили в ведомстве.
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