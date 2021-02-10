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Дептранс подсчитал, что москвичи стали чаще совершать поездки на такси
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дептранс подсчитал, что москвичи стали чаще совершать поездки на такси

Анастасия Волоснова

Город

В феврале 2021 года москвичи на 20 процентов чаще пользовались такси по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в среду, 10 февраля, зафиксировано на 143 тысячи больше поездок, чем в феврале 2020 года. В ведомстве отметили, что за 9 февраля каждый автомобиль такси выполнил 10 поездок. Всего за этот период москвичи совершили 895 тысяч поездок, что на один процент ниже, чем в среднем в будние дни с 25 января, добавили в пресс-службе.

В департаменте также подсчитали, количество транспорта, который передвигается по столичным дорогам. Личные автомобили составляют 87,5 процента дорожной системы, грузовой транспорт — 6,6 процента, такси — 4,6 процента, каршеринг — 0,6 процента, Снегоуборочные машины и спецтехника ЖКХ — 0,4 процента.

Отмечается, что поток пассажиров на международных рейсах увеличился на 11 процентов по сравнению с прошлой неделей. Однако пассажиропоток на 87 процентов ниже, чем в 2020 году.

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транспортТаксистоличные дороги
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