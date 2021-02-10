Сервис персонализированных перевозок введут в ТиНАО в первом полугодии 2021 года

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

В первом полугодии 2021 года в Новой Москве начнут тестирование платформы персонализированных перевозок. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, подобные проекты «транспорта-по-требованию» уже есть в Лондоне, Берлине, Дубае, Нью-Йорке, поэтому Москва решила присоединиться к новой технологии перевозок.

— Вы скачиваете приложение (у нас это будет «Московский транспорт»), указываете, откуда и куда поедете. Узнаете, через сколько и в каком месте остановится ваш автобус и когда вы приедет в пункт назначения. По сути, это как поездка в такси, но на автобусе, — пояснил руководитель департамента.

Уточняется, что сервис планируют запустить совместно с ПАО «КАМАЗ». Проект не будет заменять наземный транспорт, а дополнит метро, МЦД и магистральные маршруты. Максим Ликсутов отметил, что новый сервис встанет в ряд с велопрокатом, такси и каршерингом.

— Сейчас мы анализируем опыт других городов, где такая система уже работает. Как правило, персонализированные автобусные поездки стоят в 1,5-2 раза дороже проезда на обычном городском транспорте, — рассказал заммэра.

Он добавил, что цену за проезд на столичной платформе определят позднее, но стоимость будет значительно ниже такси, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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