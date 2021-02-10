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Капитальный ремонт пешеходного тоннеля завершился у Московского ипподрома
Фото: Пресс-служба ГБУ «Гормост»

Капитальный ремонт пешеходного тоннеля завершился у Московского ипподрома

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Беговая улицаКарта всех событий

Капитальный ремонт пешеходного тоннеля на Беговой улице около Центрального московского ипподрома завершили. Специалисты ГБУ «Гормост» сделали гранитную облицовку, обновили лестницы, инженерное оборудование и осветительные приборы, а также привели в порядок служебные помещения.

Помимо этого, в рамках работ установлены системы обогрева лестничных сходов. Свыше 500 квадратных метров облицовки стен и сходов было заменено специалистами.

На время проведения работ тоннель полностью не закрывали.

— Необходимые работы провели меньше чем за полгода, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

За прошлый год в столице капитальный ремонт был проведен в 13 пешеходных тоннелей. В порядок привели подземные сооружения на Ленинградском, Дмитровском и Варшавском шоссе и на нескольких улицах города.

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