Капитальный ремонт пешеходного тоннеля завершился у Московского ипподрома
Капитальный ремонт пешеходного тоннеля на Беговой улице около Центрального московского ипподрома завершили. Специалисты ГБУ «Гормост» сделали гранитную облицовку, обновили лестницы, инженерное оборудование и осветительные приборы, а также привели в порядок служебные помещения.
Помимо этого, в рамках работ установлены системы обогрева лестничных сходов. Свыше 500 квадратных метров облицовки стен и сходов было заменено специалистами.
На время проведения работ тоннель полностью не закрывали.
— Необходимые работы провели меньше чем за полгода, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
За прошлый год в столице капитальный ремонт был проведен в 13 пешеходных тоннелей. В порядок привели подземные сооружения на Ленинградском, Дмитровском и Варшавском шоссе и на нескольких улицах города.
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