Павелецкую набережную капитально отремонтируют

Набережная / Фото: Анна Быкова

Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию по капитальному ремонту Павелецкой набережной. Об этом сообщил председатель комитета Валерий Леонов.

Согласно плану, ремонт ждет отдельные участки набережной. В том числе будет обновлено перильное ограждение, в рамках которого будут заменены поврежденные элементы и восстановлено антикоррозионное защитное покрытие. Обновление коснется также гранитных тумб и плит. Между карнизными блоками и стеной набережной со стороны тротуара будет проведена гидроизоляция.

«В подготовительный период в числе прочего установят ограждения строительных площадок, разместят пункт мойки колес, строителей обеспечат водоснабжением, электроснабжением, канализацией и противопожарным инвентарем. Далее, в основной период, последовательно будут реализованы работы по капитальному ремонту набережной. Что касается благоустройства, то предусматривается восстановление газона на площади более 1,8 тысячи квадратных метров, — цитирует Валерия Леонова официальный сайт мэра Москвы.

Согласно планам, в течение несколько лет будут благоустроены 20 набережных Москвы-реки. Так, в нынешнем году будут отремонтированы Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные острова Балчуг. Помимо этого будут приведены в порядок прилегающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский и Раушский переулки.

Читайте также: Около двух тысяч километров инженерных сетей построят в Москве до конца года