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Павелецкую набережную капитально отремонтируют
Набережная / Фото: Анна Быкова

Павелецкую набережную капитально отремонтируют

Анастасия Колоскова

Город

Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию по капитальному ремонту Павелецкой набережной. Об этом сообщил председатель комитета Валерий Леонов.

Согласно плану, ремонт ждет отдельные участки набережной. В том числе будет обновлено перильное ограждение, в рамках которого будут заменены поврежденные элементы и восстановлено антикоррозионное защитное покрытие. Обновление коснется также гранитных тумб и плит. Между карнизными блоками и стеной набережной со стороны тротуара будет проведена гидроизоляция.

«В подготовительный период в числе прочего установят ограждения строительных площадок, разместят пункт мойки колес, строителей обеспечат водоснабжением, электроснабжением, канализацией и противопожарным инвентарем. Далее, в основной период, последовательно будут реализованы работы по капитальному ремонту набережной. Что касается благоустройства, то предусматривается восстановление газона на площади более 1,8 тысячи квадратных метров, — цитирует Валерия Леонова официальный сайт мэра Москвы.

Согласно планам, в течение несколько лет будут благоустроены 20 набережных Москвы-реки. Так, в нынешнем году будут отремонтированы Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные острова Балчуг. Помимо этого будут приведены в порядок прилегающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский и Раушский переулки.

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