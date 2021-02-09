Около двух тысяч километров инженерных сетей построят в Москве до конца года

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Примерно две тысячи километров инженерных сетей будут построены и реконструированы в столице в 2021 году. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что среди основных проектов на 2021 год выделили строительство порядка 1,4 тысячи километров и реконструкцию 550 километров инженерных сетей. Помимо этого, в пресс-службе рассказали, что планируются капитальный ремонт инженерных сетей на территории ГКБ имени Боткина, реконструкция газопроводов-дюкеров «Новодевичий», «Кутузовский», «Тушинский», «Щукинский», «Рубцовский» и «Гольяновский», а также завершение строительства сетей и ГРП «Ликовский» для газификации Филимонковского и Первомайского поселений в Новой Москве.

Несмотря на пандемию коронавируса, в минувшем году правительство столицы вместе с сетевыми компаниями, такими как Мосводоканал, Мосгаз, Мосэнерго, МОЭК, ОЭК и другими, продолжило системную работу по обновлению физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и освещения, передает агентство городских новостей «Москва».

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