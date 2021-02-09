Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около двух тысяч километров инженерных сетей построят в Москве до конца года
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Около двух тысяч километров инженерных сетей построят в Москве до конца года

Юлия Ямпольская

Город

Примерно две тысячи километров инженерных сетей будут построены и реконструированы в столице в 2021 году. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что среди основных проектов на 2021 год выделили строительство порядка 1,4 тысячи километров и реконструкцию 550 километров инженерных сетей. Помимо этого, в пресс-службе рассказали, что планируются капитальный ремонт инженерных сетей на территории ГКБ имени Боткина, реконструкция газопроводов-дюкеров «Новодевичий», «Кутузовский», «Тушинский», «Щукинский», «Рубцовский» и «Гольяновский», а также завершение строительства сетей и ГРП «Ликовский» для газификации Филимонковского и Первомайского поселений в Новой Москве.

Несмотря на пандемию коронавируса, в минувшем году правительство столицы вместе с сетевыми компаниями, такими как Мосводоканал, Мосгаз, Мосэнерго, МОЭК, ОЭК и другими, продолжило системную работу по обновлению физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и освещения, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Строительство нового участка Сокольнической линии начнется до конца года

инженерные сетиМосквастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Все мнения
О проекте