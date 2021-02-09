Строительство нового участка Сокольнической линии начнется до конца года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Строительство нового участка Сокольнической линии метро до станции «Новомосковская» будет начато до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в данный момент ведется работа над проектной документацией.

— Запустить движение до станции «Новомосковская» предполагается до конца 2023 года, — уточнил Андрей Бочкарев.

Как заметил заммэра, благодаря продлению красной линии метро значительно улучшится транспортное обслуживание почти 70 тысяч горожан, которые проживают и работают в Новомосковском округе и районе Южное Бутово. Помимо этого, станцией смогут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки.

В ближайшие три года планируется построить более 58 километров линий и 24 станции Московского метрополитена, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

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