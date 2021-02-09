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Строительство нового участка Сокольнической линии начнется до конца года
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Строительство нового участка Сокольнической линии начнется до конца года

Анастасия Колоскова

Город

Строительство нового участка Сокольнической линии метро до станции «Новомосковская» будет начато до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в данный момент ведется работа над проектной документацией.

— Запустить движение до станции «Новомосковская» предполагается до конца 2023 года, — уточнил Андрей Бочкарев.

Как заметил заммэра, благодаря продлению красной линии метро значительно улучшится транспортное обслуживание почти 70 тысяч горожан, которые проживают и работают в Новомосковском округе и районе Южное Бутово. Помимо этого, станцией смогут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки.

В ближайшие три года планируется построить более 58 километров линий и 24 станции Московского метрополитена, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

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