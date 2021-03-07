Дептранс напомнил, что парковки в Москве будут бесплатными 8 марта

/ Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Департамент столичного транспорта напомнил, что все парковки на улицах города 8 марта будут бесплатными. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что платными останутся только парковки со шлагбаумами.

Ранее сообщалось, что на улицах Москвы появились праздничные плакаты к Международному женскому дню, 8 марта. Всего на улицах развесили около 500 поздравлений.

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