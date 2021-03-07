Около 500 плакатов к Международному женскому дню украсили улицы Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

На улицах Москвы появились праздничные плакаты к Международному женскому дню, 8 марта. Всего на улицах развесили около 500 поздравлений. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы в Telegram.

В ведомстве отметили, что к празднику также будет работать архитектурно-художественная подсветка.

Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»

— Яркие поздравления размещены на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, видеоролики с поздравлениями и символикой праздника начали транслировать на 50 цифровых билбордах, уточнили в ведомстве. Увидеть записи можно на медиафасадах домов на Новом Арбате.

Читайте также: Столичным жителям рассказали, где в городе можно отметить 8 Марта