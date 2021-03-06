Столичным жителям рассказали, где в городе можно отметить 8 Марта

Фото: Наталия Нечаева

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Москвичам рассказали, как можно провести праздничные выходные в столице. К Международному женскому дню, 8 марта, в городе пройдут забеги с цветами, экскурсии, концерты, квесты и мастер-классы.

В рамках акции «Вам, любимые» около 500 волонтеров будут раздавать женщинам тюльпаны на улицах столицы, в парках и скверах. Москвичам предлагают совершить прогулку по праздничному маршруту, посетив мастер-классы на ВДНХ. Там же пройдут концерты, экскурсии и праздничные шоу.

Московский зоопарк приглашает всех желающих на кошачий квест, а Парк Горького предлагает сделать для любимых женщин открытки. Посетители Нескучного сада смогут попасть на экскурсию «Сказки старого парка».

Фото: «Вечерняя Москва»

Галерея «А3» проведет бесплатную лекцию об истории праздника. В Музее А. Н. Скрябина и в музее-заповеднике «Царицыно» пройдут классические музыкальные концерты, а в «Есенин-центре» состоится спектакль-вечеринка «У белой воды».

Кроме того, москвичи смогут посмотреть фильмы о женщинах и картины, снятые женщинами-режиссерами. Картины представят кинотеатры сети «Москино», а также кинотеатры «Вымпел», «Звезда» и «Факел».

С подробным описанием мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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