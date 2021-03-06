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Около пяти миллионов тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 Марта
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Около пяти миллионов тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 Марта

Анастасия Волоснова

Город

Около пяти миллионов тюльпанов вырастили в столичных теплицах ГБУ «Озеленение» к Международному женскому дню, 8 марта. Цветы уже начали упаковывать в бумагу и поставлять в магазины Москвы.

Тюльпаны высадили в теплицах в декабре и январе. В феврале начали образовываться бутоны, которые в марте приобрели свой основной цвет. В теплицах выросли желтые, красные, белые, малиновые и сиреневые тюльпаны.

Свежие тюльпаны должны иметь упругий и закрытый бутон, на листьях цветов должен быть виден белый налет. Купленные заранее тюльпаны рекомендуется хранить в вертикальном положении в плотной бумаге в холодильнике.

Поставив букет в вазу, стоит не забывать о ежедневной смене воды. Кроме того, нужно отрезать нижние листья на стебле тюльпана, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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