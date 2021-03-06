Маршрут «Городские девчонки» подготовили для москвичей к 8 Марта

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Для москвичей подготовили праздничный маршрут «Городские девчонки» к Международному женскому дню, 8 марта. Прогулку разработали на сервисе Russpass.

Любителям творчество рекомендовали остановиться в «Парк ремесел» на ВДНХ, где пройдут мастер-классы по изготовлению подарков из глины и стекла.

Посетить выставку цветов «Репетиция весны» все желающие смогут в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Посетители увидят десять тысяч тюльпанов, нарциссов, лилий, ландышей и других растений. Кроме того, на территории ботанического сада расцвели первые подснежники. В «Аптекарском огороде» также пройдет мастер-класс по составлению гербария.

В парке «Зарядье» можно будет посетить аттракцион «Полет» с виртуальными поездками по стране. Кроме того, на площадке представлены выставки современного искусства.

В онлайн-журнале Russpass всем желающим предлагается пройти онлайн-квиз про известных женщин. А также можно будет ознакомиться с подборкой идей для отдыха в Крыму. В материале «8 Марта в Крыму: путешествие по полуострову влюбленных» расскажут о местных достопримечательностях и жизни великих женщин на полуострове, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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