Маршрут «Городские девчонки» подготовили для москвичей к 8 Марта
Для москвичей подготовили праздничный маршрут «Городские девчонки» к Международному женскому дню, 8 марта. Прогулку разработали на сервисе Russpass.
Любителям творчество рекомендовали остановиться в «Парк ремесел» на ВДНХ, где пройдут мастер-классы по изготовлению подарков из глины и стекла.
Посетить выставку цветов «Репетиция весны» все желающие смогут в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Посетители увидят десять тысяч тюльпанов, нарциссов, лилий, ландышей и других растений. Кроме того, на территории ботанического сада расцвели первые подснежники. В «Аптекарском огороде» также пройдет мастер-класс по составлению гербария.
В парке «Зарядье» можно будет посетить аттракцион «Полет» с виртуальными поездками по стране. Кроме того, на площадке представлены выставки современного искусства.
В онлайн-журнале Russpass всем желающим предлагается пройти онлайн-квиз про известных женщин. А также можно будет ознакомиться с подборкой идей для отдыха в Крыму. В материале «8 Марта в Крыму: путешествие по полуострову влюбленных» расскажут о местных достопримечательностях и жизни великих женщин на полуострове, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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