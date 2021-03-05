Москвичам рассказали, как будут работать городские учреждения в праздничные выходные

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

С 6 по 8 марта столичные городские учреждения будут работать в особом графике.

Так, поликлиники для взрослых 6 марта будут работать с 09:00 до 18:00, а 7 и 8 марта — с 09:00 до 16:00. В эти медики смогут оказать помощь на дому с 08:00 до 20:00.

Детские поликлиники будут принимать пациентов 6 марта с 09:00 до 15:00, медпомощь на дому оказывается с 09:00 до 15:00. 7 и 8 марта вызвать врача на дом можно с 09:00 до 14:30.

В особенном режиме буду работать пункты сдачи плазмы, аптеки, загсы и Главархив, центры госуслуг, центры социальной помощи семье и детям, территориальные центры социального обслуживания, а также участковые ветеринарные лечебницы и станции по борьбе с болезнями животных. С графиком работы этих учреждений на предстоящих выходных можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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