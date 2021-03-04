Традиции и подарки: что нужно знать о Международном женском дне

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Международный женский день в России уже потерял революционный дух. Современный праздник обозначает время, когда чествуют женщин всех возрастов. ФАН рассказало все об этом празднике.

Праздничные выходные в 2021 году

Благодаря 8 Марта у россиян будут три выходных дня — с 6 по 8 марта включительно. В пятницу, 5 марта, рабочий день сократят на один час. Также отмечается, что Международный женский день стал выходным в России с 1965 года. Изначально этот праздник был связан с борьбой женщин за свои права.

Как поздравлять дам с 8 Марта

Согласно сложившейся традиции, в профессиональных и учебных коллективах представительниц прекрасного пола поздравляют в последний перед праздником рабочий день. В этом году он выпал на 5 марта. В свою очередь, в семейном кругу любимых дам будут поздравлять непосредственно 8 марта.

Что можно подарить

Особенным атрибутом этой даты являются цветы. Кроме того, женщинам понравятся подарки в виде дорогого парфюма или драгоценностей, а также любые другие романтичные нематериальные сюрпризы.

Чаще всего, выбирая подарок для женщин-коллег, мужчины стараются проявлять фантазию и креатив. Если же этого не получается, то в ход идут традиционные презенты: конфеты, сувениры, парфюмерные наборы и так далее.

Как относится к этому празднику церковь

Церковные служители не испытывают благосклонности к этой дате, так как Международный женский день имеет антирелигиозную основу. При этом священники не возражают против того, чтобы этот праздник имел место быть. В этом году 8 Марта выпадает на Масленицу.

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