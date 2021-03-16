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В Минске заявили о вероятном появлении «белорусского» штамма коронавируса
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В Минске заявили о вероятном появлении «белорусского» штамма коронавируса

Ксения Монахова

В мире

Вероятность появления «белорусского» штамма коронавирусной инфекции высока. Об этом во вторник, 16 марта, заявила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии в Белоруссии Елена Гасич в интервью госагентству БелТА.

По ее словам, у специалистов имеется достаточный опыт взаимодействия с геномами вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С. Она отметила, что, по данным эволюционного анализа, в Белоруссии из-за длительной циркуляции сформировался «белорусский» вариант этих вирусов.

— Несмотря на то что коронавирус значительно менее изменчив, чем ВИЧ, высока вероятность появления «белорусского» варианта и этого возбудителя. Отслеживание этого процесса — часть нашей рутинной работы, — подчеркнула Елена Гасич.

Напомним, ранее в Минздраве Белоруссии заявили о нескольких случаях инфицирования «британским» штаммом COVID-19. Образцы британского штамма на территории страны впервые обнаружили у прибывших с Украины, из Польши и Египта. Также несколько человек заразились им непосредственно на территории страны.

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Белоруссиякоронавирусбританский штамм
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