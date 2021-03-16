Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Гинцбург заявил, что «Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса
Фото: Youtube / RT Россия

Гинцбург заявил, что «Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19.

По его словам, исследование по защите от других имеющихся штаммов идет, результаты могут быть готовы через неделю.

— «Спутник V», сыворотка, полученная от вакцинированных «Спутником V», прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19, — цитирует Александра Гинцбурга РИА Новости.

Ранее сообщалось, что южноафриканский штамм коронавируса выявили в России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: США пытались отговорить Бразилию от закупки «Спутника V»

вакцинакоронавирус«Спутник V»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте