Гинцбург заявил, что «Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19.

По его словам, исследование по защите от других имеющихся штаммов идет, результаты могут быть готовы через неделю.

— «Спутник V», сыворотка, полученная от вакцинированных «Спутником V», прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19, — цитирует Александра Гинцбурга РИА Новости.

Ранее сообщалось, что южноафриканский штамм коронавируса выявили в России.

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