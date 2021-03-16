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США пытались отговорить Бразилию от закупки «Спутник V»
Фото: flickr.com / eric lynch

США пытались отговорить Бразилию от закупки «Спутник V»

Виктория Родимкина

В мире

Создатели российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прокомментировали доклад департамента здравоохранения США и социальных служб (HHS), согласно которому Америка убеждала Бразилию отказаться от закупки препарата.

В документе, который был составлен по итогу 2020 года, ответственное за международные дела подразделение минздрава использовало дипломатические отношения в регионе Северной и Южной Америки. По мнению авторов доклада, ряд стран, в числе которых Россия, Куба и Венесуэла, якобы стремятся «в ущерб безопасности США» усилить свое влияние в указанном регионе.

Создатели вакцины «Спутник V» в своем Twitter-аккаунте отметили, что американское министерство здравоохранения публично подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию по поводу российского препарата.

— Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни. Усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней, — говорится в сообщении.

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