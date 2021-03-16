США пытались отговорить Бразилию от закупки «Спутник V»

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Создатели российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прокомментировали доклад департамента здравоохранения США и социальных служб (HHS), согласно которому Америка убеждала Бразилию отказаться от закупки препарата.

В документе, который был составлен по итогу 2020 года, ответственное за международные дела подразделение минздрава использовало дипломатические отношения в регионе Северной и Южной Америки. По мнению авторов доклада, ряд стран, в числе которых Россия, Куба и Венесуэла, якобы стремятся «в ущерб безопасности США» усилить свое влияние в указанном регионе.

Создатели вакцины «Спутник V» в своем Twitter-аккаунте отметили, что американское министерство здравоохранения публично подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию по поводу российского препарата.

— Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни. Усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней, — говорится в сообщении.

O Departamento de Saúde dos Estados Unidos confirmou publicamente que pressionou o Brasil contra a Sputnik V. Os países devem trabalhar juntos para salvar vidas. Os esforços para minar as vacinas são antiéticos e custam vidas.

👇https://t.co/Ga5i4zvbCt Pág. 48 pic.twitter.com/9mszFs3iYQ — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 15, 2021

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