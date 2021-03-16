Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России. Об этом во вторник, 16 марта, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что специалисты обнаружили 28 изолятов, которые относятся к британскому варианту, два — относятся к южноафриканскому варианту. В 16 случаях выявлены другие мутации.

Добавляется, что российское ведомство продолжает мониторить ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Ранее специалист рассказал, что африканским коронавирусом можно заразиться повторно, даже после заболевания обычным, российским вариантом вируса.

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения Великобритании заявило о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже более чем в 60 странах. Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме, Бразилии и странах Африки.

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