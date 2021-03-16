Новый штамм коронавируса выявили на Украине

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Новый штамм коронавируса, который имеет признаки целого ряда уже известных видов вируса, выявили на Украине. Об этом сообщил руководитель киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Он рассказал, что очередную разновидность заболевания обнаружили в Ивано-Франковской области. Компетентные органы уже передали всю имеющуюся информацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

— Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных — его агрессивность, быстрая распространенность и «молодость», — сообщил Рубан, передает РИА Новости.

Напомним, что Министерство здравоохранения Великобритании заявило о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже более чем в 60 странах. Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме, Бразилии и странах Африки.

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