Новые штаммы COVID-19 не осложнят течение болезни у детей

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Наблюдения за детьми с выявленными штаммами коронавирусной инфекции показали, что последствия COVID-19 не несут за собой тяжелых последствий и осложнений. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

По мнению заместителя, дети переносят болезнь намного легче и реже, чем взрослые. Заболеваемость не превышает 8–10 процентов.

У детей старше семи лет чаще наблюдается риск заражения коронавирусом, однако у подростков 13–15 лет риски заражения еще выше. На тяжесть течения заболевания новые штаммы не повлияют.

— Поскольку у новых штаммов репродуктивное число выше, то есть они более заразные, заболеваемость тоже может немного увеличиться, но в тех же пропорциях во всех возрастных группах, — заявил Горелов.

Остановить распространение вируса может только массовая вакцинация, но для этого существующие вакцины должны пройти клинические испытания на детях в разных возрастных группах. Испытания вакцины должны пройти у детей с 14 до 18 лет, с семи до 14 лет, с двух до семи лет и у детей до двух лет.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на детях от 14 до 17 лет начнутся после получения разрешения Минздрава, к испытаниям планируется привлечь до 150 добровольцев, отметил Интерфакс.

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