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Попова предупредила о рисках появления новых вирусов
Фото: Правительство РФ

Попова предупредила о рисках появления новых вирусов

Анастасия Колоскова

Здоровье

В мире увеличиваются риски появления новых опасных вирусов. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что появление новых инфекций связано в первую очередь с тем, что человечество стремительно меняет окружающий мир. По словам Поповой, осваивание новых территорий и вырубка лесов лишают вирусы «привычной жизни» и вынуждают их «действовать в новом направлении», при этом оно часто нацелено против человека.

— Новый технологический уклад, новые возможности синтетической биологии, когда вирус можно «собрать» практически в гараже, — все это говорит о том, что риски есть и будут увеличиваться, — цитирует Попову ТАСС.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что первоочередными задачами должны стать защита от новых вирусов и недопущение их распространения.

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РоспотребнадзорвирусАнна Попова
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