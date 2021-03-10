Анна Попова: Снятие ограничений для пожилых людей может повысить рост заболеваемости COVID-19

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Риски роста заболеваний коронавирусной инфекцией связаны с отменой ограничений для жителей старше 65 лет и с изменчивостью вируса. Об этом в среду, 10 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Сегодня мы видим риски с тем, что после праздников возвращается также значимое количество наших граждан из-за рубежа, с тем, что с учетом эпидситуации в ряде регионов снимают запреты на перемещение и снимают режим самоизоляции для людей старше 65 лет, и понятно, что эти люди имеют наименьшую иммунную прослойку, потому что весь этот период они находились в режиме самоизоляции, — цитирует Попову Интерфакс.

Она добавила, что также имеются риски, связанные с изменчивостью самого вируса. По ее словам, некоторый процент рисков связан с тем, что большое количество российских граждан возвращается из-за границы.

Попова отметила, что на данный момент нет никаких оснований для того, чтобы снять масочный режим.

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