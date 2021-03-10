Анна Попова заявила, что в РФ выявлены только единичные случаи новых штаммов COVID-19

Фото: Правительство РФ

Новые версии коронавирусной инфекции не получили широкого распространения на территории России. Об этом в среду, 10 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— На сегодняшний день пока широкого распространения новых изменившихся вирусов в России нет, однако вместе с тем находки есть, мы их видим и стараемся тщательно блокировать всех, кто имел контакты с больными разными видами коронавируса, — цитирует Попову ТАСС.

Она отметила, что в первую очередь занимаются теми, у кого обнаружены новые штаммы COVID-19. Глава Роспотребнадзора уточнила, что на данный момент на территории России выявлены единичные случаи заболевания новыми версиями коронавируса.

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