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Роспотребнадзор: В России нет необходимости массово вакцинировать детей от COVID-19

Роспотребнадзор: В России нет необходимости массово вакцинировать детей от COVID-19

Никита Абрамов

Здоровье

В России нет необходимости в массовой вакцинации детей от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет, — цитирует Попову Интерфакс.

Глава Роспотребнадзора добавила, что дети переносят коронавирус легче, чем взрослые. У них довольно быстро вырабатывается иммунитет, а также часто отстутствуют симптомы.

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