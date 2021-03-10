Роспотребнадзор: В России нет необходимости массово вакцинировать детей от COVID-19

В России нет необходимости в массовой вакцинации детей от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет, — цитирует Попову Интерфакс.

Глава Роспотребнадзора добавила, что дети переносят коронавирус легче, чем взрослые. У них довольно быстро вырабатывается иммунитет, а также часто отстутствуют симптомы.

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