Около 15 тысяч москвичей ежедневно делают прививки от COVID-19

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Примерно 15 тысяч жителей столицы ежедневно делают прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что благодаря вакцинации ситуация с COVID-19 в городе улучшается.

— Порядка 10–15 тысяч москвичей ежедневно делают соответствующие прививки, — уточнил заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, он выразил надежду на то, что в ближайшие месяцы в городе настанет благоприятная обстановка.

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