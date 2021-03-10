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Около 15 тысяч москвичей ежедневно делают прививки от COVID-19
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Около 15 тысяч москвичей ежедневно делают прививки от COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Примерно 15 тысяч жителей столицы ежедневно делают прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что благодаря вакцинации ситуация с COVID-19 в городе улучшается.

— Порядка 10–15 тысяч москвичей ежедневно делают соответствующие прививки, — уточнил заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, он выразил надежду на то, что в ближайшие месяцы в городе настанет благоприятная обстановка.

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