Сергей Собянин допустил сохранение части коронавирусных ограничений весной

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Часть ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, могут остаться в силе в Москве весной. Об этом в среду, 10 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что большинство ограничений были отменены в январе и феврале, а также отметил, что, скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной.

При этом Сергей Собянин отметил, что какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, возможно, придется сохранять дольше. Принятие столичными властями соответствующих решений будет зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

Также мэр Москвы рассказал, что управленческие решения в Москве, которые раньше разрабатывались годами, в пандемию COVID-19 стали принимать за сутки.

– В обычные времена мы имеем разный масштаб решаемых задач, разную скорость принятия решений и серьезно отличающиеся подходы к возникающим проблемам. Плюс к этому огромное количество норм и правил, регламентирующих буквально каждый наш шаг, что порой создает неразрешимые проблемы. В марте 2020 года все изменилось: согласования, на которые раньше тратили месяцы, сегодня требуют одного телефонного звонка. Решения, которые разрабатывались годами, сейчас принимаются за сутки, – цитирует Сергея Собянина ТАСС.

Ранее москвичи в ходе опроса рассказали, отмены каких коронавирусных ограничений ждут больше всего.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог допустил отмену масочного режима в Москве не раньше 2023 года