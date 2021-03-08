Вирусолог допустил отмену масочного режима в Москве не раньше 2023 года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Перчаточно-масочный режим в Москве вряд ли отменят в 2021 году. Скорее всего, горожанам придется носить средства защиты этот и весь следующий год, заявил «Вечерней Москве» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он выразил мнение, что на развитие ситуации с пандемией коронавируса влияет множество факторов, включая человеческий. Например, если граждане откажутся носить маски в общественных местах, эпидемическая обстановка может ухудшиться. В таком случае от новых коронавирусных ограничений «никуда не деться», считает эксперт.

— Маски в транспорте или местах большого скопления людей, а также дистанцирование — все это было и остается обязательным к исполнению на протяжении всей пандемии. Скорее всего, и весь следующий год (2022 — прим. «ВМ») мы будем не без всего этого, — допустил Альтштейн.

Вместе с тем он указал на важность осознанного подхода к соблюдению ограничений.

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