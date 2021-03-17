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Анна Попова заявила, что человек с антителами COVID-19 обязан носить маску
Фото: roscongress / Антон Балашов

Анна Попова заявила, что человек с антителами COVID-19 обязан носить маску

Никита Абрамов

Здоровье

Человек, который имеет антитела к COVID-19, должен носить маску из-за того, что он может являться носителем коронавируса. Об этом в среду, 17 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Человек, который имеет иммунитет, у него на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться вирус живой и способный заражать других людей. Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом сегодня уже убежденно говорят, — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, вирус чаще всего циркулирует внутри семьи между ее членами. Глава Роспотребнадзора напомнила, что заболевшего члена семьи обязательно нужно изолировать, по возможности в отдельной комнате.

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РоспотребнадзорАнна Поповамаска
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