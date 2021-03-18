Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после прививки от COVID-19

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В случае отсутствия иммунитета после прививки от новой коронавирусной инфекции следует обратиться за консультацией к специалисту. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства объяснила, что в данной ситуации лучше всего обратиться за помощью к своему лечащему врачу, которому хорошо известны особенности здоровья пациента.

— Каждый раз это решает ваш лечащий врач и врач-иммунолог, который вас ведет и знает об этой проблеме. И я уверена, что специальные схемы иммунизации смогут помочь в этой ситуации, — сказала Попова в интервью на канале «Россия 24».

Ранее Анна Попова отмечала, что не у всех людей вырабатывается иммунитет после вакцинации коронавируса. По приведенным данным, процент таких случаев колеблется в районе 10 процентов.

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