Роспотребнадзор назвал самые популярные анализы в пандемию коронавируса

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С начала пандемии коронавирусной инфекции россияне стали существенно чаще обращаться за исследованиями на предмет дефицита витамина D — данный вид диагностики стал востребованнее на 60 процентов, в отдельных лабораториях — на 100 процентов. Об этом рассказали в лаборатории ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В целом по стране увеличилось количество запросов на проведение исследований по определению уровня витаминов и микроэлементов. Как пояснила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина, спрос на такие анализы есть всегда, но при пандемии он дополнительно вырос.

Эксперт объясняет это многочисленными публикациями в средствах массовой информации на темы роли витамина D, цинка и других веществ для формирования устойчивости организма к респираторным инфекциям.

В частности, витамин D способен модулировать активность клеток, обеспечивающих адаптивный иммунитет и снижать выраженность воспалительной реакции и цитокиновых эффектов. Кроме того, его влияние на геном клеток усиливает синтез ряда белков, участвующих в противомикробной защите.

В свою очередь, цинк-зависимые белки препятствуют размножению вируса внутри клетки: тормозят высвобождения вирусной РНК, разрушают ее, подавляют процессы сборки новых вирусных частиц и их отпочковывание от клеточной мембраны, пояснила специалист.

Вершинина также указала, что важную роль в обеспечении защитных процессов организма играют железо, магний, марганец, витамины А, С, РР и многие другие вещества.

Также среди лабораторных исследований в период пандемии особым спросом пользовались тесты для диагностики новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследования и определение антител к коронавирусу), общие клинические анализы крови и мочи, биохимические показатели, С-реактивный белок, Д-димер, интерлейкин-6, пишут «Известия».

Ранее иммунолог объяснил, сколько нужно антител, чтобы не заболеть коронавирусом повторно.

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