Врач объяснил, почему полные люди могут быть сверхраспространителями COVID-19

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Американские ученые пришли к выводу, что люди с лишним весом могут быть сверхраспространителями коронавирусной инфекции. К этому выводу они пришли после анализа частицы выдыхаемого воздуха разных групп людей. Таким образом, выяснилось, что больше всего респираторных капель выделяли представители старшего поколения и те, кто обладал высоким индексом массы тела.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин подтвердил телеканалу «Мир 24», что чаще всего COVID-19 поражает организм полных людей. Поэтому они имеют большую вероятность стать переносчиками инфекции. По его словам, у них обычно много проблем со здоровьем, поэтому их иммунитет слабее.

— Большинство граждан с избытком веса имеют проблемы со здоровьем. Например, аутоиммунное заболевание (АИТ) — аутоиммунный гипотиреоз, который всегда протекает вместе с ожирением. Это один из симптомов. А это значит, что уже есть проблемы с иммунной системой. Также и сахарный диабет — он вызывает заболевание сосудов, гипертоническую болезнь, а это рано или поздно приводит к инсульту или инфаркту, — объяснил эксперт.

Помимо этого, по его словам, они чаще всего страдают легочными заболеваниями. Поэтому они чаще других страдают от ОРВИ.

Источник: «Мир 24»

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