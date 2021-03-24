Врач перечислила анализы, которые нужно сдать при лишнем весе

Фото: Youtube / Вечерний Ургант

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила анализы, которые необходимо сдать людям, имеющим лишний вес. По ее словам, есть органы и системы, которые нужно обязательно исследовать.

— Первая часть анализов помогает выявить болезни, которые могут задерживать жидкость, а значит, способствовать набору веса. Глобально этих болезней две — гипотиреоз и поликистоз яичников. Нужно сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) и сделать УЗИ яичников, — отметила врач.

По ее словам, нужно обязательно лечить эти болезни, организовать правильное питание.

— Вторая группа анализов — это болезни, которые вызывают ожирение. Это сахарный диабет, атеросклероз и гипертония. Вы должны знать свое давление, уровень сахара и холестерина. Если эти показатели повышены, вам может понадобиться лекарственное лечение, — отметила Малышева.

Врач добавила, что при похудении таблетки будут отменяться, потому что правильное питание лечит атеросклероз и гипертонию.

Видео опубликовано на YouTube.

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