Диетолог Ковальков объяснил, как правильно питаться в пост

Фото: Youtube / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, как правильно питаться тем, кто соблюдает пост. По его словам, в разговоре с постящимися пациентами он часто слышит, что «пост – это воздержание».

— Воздержание может быть не только от еды, но и от греха, оскорбления другого. Пост это не замена еды, а воздержание и ограничение питания вообще. Если мне человек говорит, что хочет и диету соблюдать и пост, что худеет во время поста, это является великим грехом. Мы соблюдаем пост во славу Божию, а не во славу живота своего, — считает Ковальков.

По словам диетолога, если у человека разгружен желудочно-кишечный тракт, он более одухотворен.

— Если мы во время поста будем добрее к себе и друг к другу, это будет лучшее проявление поста. Если вы держите диету, это вас никак не оправдывает от несоблюдения правил поста. Если вы лечитесь в клинике у врача, то это основание прийти к батюшке и попросить другое послушание и ограничение, — пояснил диетолог.

С точки зрения диетологии соблюдать пост – разумно, потому что зимой люди чаще едят жирную пищу. Ко всему этому надо идти грамотно и с детства, добавил эксперт, «иначе это великое таинство превращается в фарс».

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Диетолог Ковальков объяснил, почему отказ от сахара в пожилом возрасте может привести к смерти