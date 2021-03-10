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Диетолог Ковальков объяснил, почему отказ от сахара в пожилом возрасте может привести к смерти
Фото: Youtube / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог Ковальков объяснил, почему отказ от сахара в пожилом возрасте может привести к смерти

Виктория Федотова

Здоровье

Диетолог Алексей Ковальков объяснил принципы питания старшего возраста. Он отметил, что в таком питании действует два правила: умеренность «и никаких резких движений».

— Мы питаемся очень умеренно, ждем ощущения голода и только тогда медленно едим. Не надо экстремальных вещей. Если вы что-то меняете в питании, меняйте плавно, добавляйте новые продукты раз в неделю, потом дважды в неделю, — отметил Ковальков.

Диетолог подчеркнул, что резкий отказ от сахара может привести к смерти пожилого человека.

— Вы решили убрать вредный сахар из рациона родственника. А наш дедуля или бабуля этот сахар трескает в огромных количествах. Если вы отнимете у него сахар, это будет огромный психологический стресс. У него забьется сердечко, он схватится за него и может умереть. Никаких резких движений! Экспериментов над родными проводить не стоит, — считает эксперт.

Ковальков подчеркнул, что пожилым людям обязательны физические нагрузки в виде скандинавской ходьбы.

— Обязательно нужно сдать анализы на сахар крови, инсулин, железо, витамин D, гликированный гемоглобин, анализ на гормоны, я бы взял холестерин по фракциям, триглицериды. Это минимум, который стоит сдавать обязательно, — отметил врач.

Виде опубликовано на YouTube.

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