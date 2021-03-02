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Врач-диетолог назвал продукты, которые можно есть перед сном
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог назвал продукты, которые можно есть перед сном

Елена Фролова

Общество

Какие важные правила нужно соблюдать при перекусе, рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков. Об этом сообщил «Царьград».

— В первую очередь нужно обратить внимание на то, из чего состоит ваш перекус. Если из углеводов, то это неправильно. Если из белка, то это правильно. Да, в продукте могут быть углеводы, но в мизерном количестве, которое не поднимет уровень инсулина, — объяснил диетолог.

В качестве вариантов для того, чтобы перекусить, он предложил огурцы, помидоры, нарезанный болгарский перец со специями. Особенно это будет полезно для тех, кто очень любит чипсы. Также можно употребить небольшую порцию йогурта, отруби в сочетании с яблоками.

Помимо этого, Алексей Ковальков рекомендовал незадолго до сна съесть небольшую порцию мяса или рыбы с овощами. А вот молоко, каши, кисломолочные продукты и быстрые углеводы лучше есть до 18 часов. Этого стоит придерживаться тем, кто мечтает похудеть.

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