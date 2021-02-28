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Диетолог Соломатина перечислила опасные для завтрака продукты
Фото: pixabay.com

Диетолог Соломатина перечислила опасные для завтрака продукты

Юлия Курганова

Здоровье

Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые не стоит есть на завтрак. По ее словам, в утренний прием пищи лучше отказаться от употребления каши быстрого приготовления и хлопьев, потому что они могут вызывать чувство сонливости.

Также эти продукты обладают высоким гликемическим индексом и повышают уровень сахара в крови, отметила диетолог.

При этом врач допустила употребление на завтрак цельнозерновых хлопьев, но она не рекомендует совмещать их с тостами с джемом, так как такая пища увеличит углеводную нагрузку на поджелудочную железу.

Кроме того, Соломатина посоветовала отказаться от свежевыжатых соков по утрам.

— Свежевыжатые соки действительно могут быть опасны, особенно на голодный желудок: они содержат большое количество органических кислот, — пояснила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист добавила, что если фрукт, из которого выжимается сок, сладкий, то там много сахара, что очень быстро повышает уровень глюкозы в крови. А если фрукт кислый, то это негативно влияет на слизистую и зубную эмаль.

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