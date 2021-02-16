Диетолог перечислила самые важные продукты в холодильнике

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Американский диетолог Эбби Геллман назвала самые важные продукты, которые должны быть в холодильнике у каждого.

Специалист рассказала, что у нее всегда есть овощи, фрукты и комбучи, которую она пьет по бутылке в день. Также следует иметь всегда куриные яйца, греческий йогурт и миндальное молоко.

— Одно яйцо содержит шесть граммов постного белка. Вдобавок в них есть 13 необходимых витаминов и минералов, в том числе витамин D, холин, лютеин и зеаксантин, — отметила диетолог.

Геллман добавила, что греческий йогурт является универсальным ингредиентом, его следует постоянно использовать при готовке. Она посоветовала есть йогурт с фруктами или орехами на завтрак, также нужно заменять им майонез в салатах с яйцом, курицей или тунцом. Его еще можно использовать для выпечки или подавать с ним жареный картофель. По словам диетолога, греческий йогурт является хорошим источником кальция и витамина B12.

Миндальное молоко, по мнению Геллман, это вкусный и питательный продукт, который особенно полезен для людей, придерживающихся растительной диеты. Оно позволяет восполнить недостаток витамина D и кальция, которых не хватает во многих растительных продуктах, пишет издание Women’s Health.

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