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Врач-диетолог Бобровский объяснил, как бороться с опасным авитаминозом
Фото: pexels.com / Daria Shevtsova

Врач-диетолог Бобровский объяснил, как бороться с опасным авитаминозом

Анастасия Чанцева

Здоровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал, что семена льна, чиа, кунжута считаются самыми полезными в борьбе с авитаминозом.

— Самый опасный авитаминоз — по водорастворимым витаминам, таким как витамины группы С, B. Жирорастворимые витамины тоже содержатся в семенах, но относительно них авитаминоз — более редкая картина. Водорастворимые не «хранятся» в нашем организме, поэтому подобные семена должны быть в рационе, — рассказал диетолог в интервью радио Sputnik.

Также Бобровский пояснил, что семена особенно полезны для профилактики заболеваний сердца, атеросклероза, инфаркта, инсульта, сахарного диабета. В них много клетчатки, которая помогает организму избавиться от шлаков.

— Клетчатка дает насыщение на фоне низкой калорийности и является источником полезных веществ, которые выступают в роли неких «санитаров» организма. Они, образно говоря, изнутри чистят печень и другие внутренние органы и выводят шлаки. Второй механизм – они связывают внутри кишечника продукты метаболизма, связывают и выводят, — пояснил эксперт.

Однако врач предупредил, что увлекаться семенами не стоит, так как в большом количестве они могут навредить, выводя много макроэлементов.

При авитаминозе хорошо помогает сливочное масло, если в день употреблять не больше 20 граммов, заключил диетолог.

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