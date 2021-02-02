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Диетолог объяснил, почему не стоит злоупотреблять сыром
Фото: Pexels/NastyaSensei

Диетолог объяснил, почему не стоит злоупотреблять сыром

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал, какие последствия влечет за собой чрезмерное употребление сыра.

Так, сыр может стать отличной альтернативой для тех, кто страдает непереносимостью лактозы. В нем ее гораздо меньше, чем в других молочных продуктах. Однако употреблять сыр следует в умеренном количестве.

— В сыре в 3–5 раз больше калорий, чем в молоке. Белков тоже может быть в 5–6 раз больше на 100 граммов продукта, соответственно, сыр — хороший источник белка, но вместе с этим в сыре может оказаться в 10 раз больше жира, насыщенного жира. Большинство экспертов связывают насыщенный жир с болезнями цивилизации. В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, — цитирует Бобровского радио Sputnik.

Специалист порекомендовал включать в рацион низкокалорийные сорта сыра, дабы не набрать лишние килограммы. По его словам, быстрее насытиться позволяют твердые сорта.

Он заметил, что из-за насыщенного вкуса продукт имеет много поклонников, в том числе среди тех, кто не любит молоко. Некоторые люди даже признают у себя зависимость от сыра, сообщил диетолог.

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