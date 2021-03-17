«Иммунитета нет»: что будет с ребенком после вакцинации матери

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В США женщина, которая во время беременности получила дозу вакцины от коронавируса, родила ребенка с антителами к COVID-19. Американские врачи заявили, что это первый в мире зафиксированный случай рождения младенца с иммунитетом к ковиду после вакцинации. О том, насколько безопасно прививаться, находясь в положении, и при каких еще условиях развивается врожденный иммунитет к инфекции, «Вечерняя Москва» узнала у российских специалистов.

Защита от многих инфекций

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков не видит в ситуации с американской пациенткой ничего удивительного. Дело в том, отмечает он, что антитела действительно могут передаваться от матери к ребенку. Как правило, это происходит во время кормления материнским молоком, но также возможно и внутриутробно. Однако этот иммунитет нельзя назвать долговечным, поскольку у ребенка еще нет клеток, синтезирующих различные антитела, добавляет специалист.

— Если бы произошло внутриутробное заражение, чего пока не описано, то у него может выработаться активный иммунитет. Но в данном случае речь идет о пассивном иммунитете, поскольку собственного иммунитета нет и эти антитела ребенок получает от матери. Скорее всего, иммунная система младенца сама не вырабатывает антитела. То же самое касается детей, родившихся от матерей, переболевших COVID-19 во время беременности, — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, антитела матери защищают ребенка от многих инфекций. При этом чаще всего они действительно передаются через кормление. Внутриутробная передача маловероятна, но не исключена. После рождения от вакцинированной или переболевшей матери ее клетки могут обеспечивать иммунную защиту ребенка примерно первые полгода его жизни, пояснил ученый.

Без последствий для плода

В свою очередь, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отмечает, что феномен передачи антител от роженицы и кормящей матери к ребенку давно известен.

— Новорожденные на период в несколько месяцев защищены от многих инфекций, к которым есть заметный титр антител у матери. Однако насколько он будет долгим в случае с коронавирусом, пока неясно. Также непонятно, отразится ли на ребенке то, что мама уже переболела COVID-19: случаи такие есть, они наблюдаются и изучаются. Если женщина болела непосредственно перед родами, то, скорее всего, ничего страшного не будет, — отметил ученый.

Формальные запреты

Пока беременным в большинстве стран мира не рекомендуется делать прививку от коронавируса. Тем не менее в ряде открытых источников, в частности на специализированном медицинском портале MedAboutme, сообщается, что в США немало привитых от ковида среди беременных. В Израиле органы здравоохранения также записывают будущих рожениц в группу риска в качестве приоритетной группы населения для иммунизации. Однако ни Россия, ни ВОЗ пока с такими рекомендациями не спешат, так как у ученых и у врачей пока нет данных о последствиях влияния вакцины на организм беременных. Кроме того, пока не известно, как препарат может влиять на репродуктивную функцию матери и ребенка.

— Вакцинация беременных не разрешена не потому, что есть свидетельства тератогенного (нарушения эмбрионального развития — прим. «ВМ») воздействия. Просто недостаточно данных. При выводе новых препаратов обязательно проводятся исследования репродуктивной токсичности на животных. Это доклинические исследования,— отмечает Крючков.

Перед беременностью лучше обследоваться

Впрочем, если женщина сделала прививку, не зная, что она беременна, например, в первый месяц, то ничего страшного с ней не произойдет, уверен Крючков. Такого же мнения придерживается и Анатолий Альтштейн. А вот Сергей Нетесов констатирует, что в развитых странах сейчас более половины беременностей запланированные. И если женщина хочет родить здорового ребенка, то сначала она пройдет все необходимые обследования и поставит все прививки.

— Это сейчас для здравомыслящих людей программируемый проект. Но если технология матричных вакцин самая безопасная, потому что там нет живого самореплицирующегося объекта, то аденовирусными вакцинами я бы тем, кто хочет забеременеть, прививаться не рекомендовал. После вакцинации такими препаратами надо подождать месяц-два, а то и три.Между прочим такие же рекомендации есть и по поводу вакцин от других заболеваний. Особенно тех, что основаны на живых вирусных штаммах, — отметил Нетесов.

Он также подчеркнул, что прежде чем вакцинироваться, женщине в любом случае стоит посоветоваться с гинекологом. Стандартные рекомендации на этот счет у российских специалистов есть, заключил он.

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