«Как белая горячка»: названы необратимые последствия делирия при COVID-19

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При коронавирусе у пациентов возможны проявления делирия — психического расстройства, для которого характерны помутнение сознания, галлюцинации и бред. Об этом на днях заявил главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. О том, в чем опасность этого состояния и насколько часто оно наблюдается, «Вечерняя Москва» спросила специалистов.

Сравнимо с белой горячкой

Дело в том, что коронавирусная инфекция прежде всего поражает сосуды, в том числе головного мозга, объясняет врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Соответственно, если имеются нарушения мозгового кровообращения, то симптоматика может быть самой разнообразной, начиная от банальных инсультов и заканчивая всякими психическими отклонениями — делириями, изменением психики, изменением девиантного поведения, — пояснил эксперт.

Делирий относится к острым психологическим состояниям. Опасность тут заключается в том, что расстройство психики может сопровождаться спонтанной двигательной активностью. Есть риск, что человек нанесет повреждения себе или окружающим. Похожие ощущения испытываются, говорит врач, при белой горячке — алкогольном варианте делирия, когда начинает мерещиться опасность и пациент старается от нее защититься. Это острая форма психоза.

Когда проявляется делирий при COVID-19

Эксперт ВОЗ, директор Института исследования проблем психического здоровья Владимир Менделевич также отмечает, что помимо непосредственно «ковидных» симптомов за последний год в мировой научной литературе были описаны ситуации, как на коронавирус реагировала психика.

— Это был и делирий, довольно часто возникавший в остром периоде, связанный с основным заболеванием. Это было и тревожное расстройство, и обострение хронических психических расстройств, атопические и депрессивные расстройства. То есть целый спектр различных проблем, — констатировал собеседник «ВМ».

Однако делирий, по его словам, можно увидеть только в «красной зоне», когда у человека наблюдается острое состояние, высокая температура и мозг работает не так, как положено. Расстройство сознания, добавляет он, бывает только на этом этапе.

А причина такого состояния — в интоксикации от вируса, продолжает слова коллеги доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой психотерапии РНИМУ имени Пирогова Жанна Гарданова. Главная опасность делирия — отсутствие ясного сознания, и лечить этот недуг можно дезинтоксикацией от вируса только в стационаре.

О последствиях

Делирий проявляется не только при ковиде. Нарушения сознания часто возникают и при ревматизме, и при малярии, и при брюшном тифе и так далее. Как правило, большинство делириев, пояснил Менделевич, проходят бесследно, без каких-либо последствий для организма.

— С коронавирусом пока ничего непонятно. Но уже известно, что различные психические расстройства, укладывающиеся в так называемый нейроковид, проявляющийся неврологическими и психическими симптомами, могут приводить и к деменции, и к нарушению когнитивных функций, познавательных функций, памяти, внимания, интеллекта. Причем с высокой долей вероятности последствия для организма останутся необратимыми, — предположил эксперт.

В свою очередь, считает Болибок, последствия психологических проявлений зависят от глубины повреждения головного мозга во время заболевания. Если произойдет некроз какой-то зоны, то, скорее всего, в долгосрочной перспективе процессы будут необратимы. А если наблюдались острые ишемические состояния, то есть нехватка крови в определенной области, то при восстановлении кровообращения все это пройдет, резюмировал он.

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