«Жареные факты»: в ВОЗ оценили влияние пандемии на психологическое здоровье детей

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Заявления британских врачей о том, что у детей появилось больше проблем с психикой на фоне пандемии коронавируса, похоже на попытку раздуть сенсацию из ничего. Такое мнение выразил психиатр, психотерапевт, директор Института исследований проблем психического здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения Владимир Менделевич.

Ранее издание The Sunday Times опубликовало статью, согласно которой у девочек-подростков почти в два раза чаще стал встречаться нервный тик. Врачи связали это со стрессом, который спровоцировала пандемия и вызванные ею ограничения, в том числе локдаун. В некоторых случаях у девочек даже развивался синдром Туретта, утверждают медики.

В разговоре с «Вечерней Москвой» Владимир Менделевич призвал тщательно изучить, как британские специалисты пришли к таким выводам, поскольку они во многом похожи на «жареные факты» (сенсационные сведения негативного характера — прим. «ВМ»). Собеседник издания заявил, что говорить на эту тему объективно очень трудно, поскольку практика врачей показывает одно, а официальные исследования — совсем другое.

— Нужно уточнить, как британские коллеги проводили исследование, кто в него включался и так далее. Иначе все это просто «жареные факты», — сказал Менделевич.

Он добавил, что ряд последних «серьезных» исследований о проблеме психических расстройств в России показал, что количество этих проблем у людей осталось на том же уровне. В некоторых работах, однако, говорится, что число невротических недугов, вызванных стрессом, наоборот, выросло.

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