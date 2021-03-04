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Ученые назвали типы людей, которые лучше остальных переносят пандемию
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Ученые назвали типы людей, которые лучше остальных переносят пандемию

Анастасия Чанцева

Наука

Период пандемии легче переносят дерзкие, безрассудные и наглые люди. К такому заключению пришли итальянские ученые из Университета Фиренце.

Они проводили опросв период с 10 марта по 2 июня 2020 года, в котором приняли участие 619 человек. Их средний возраст составлял 31 год.

Как указывается в работе, социальная изоляция из-за COVID-19 может привести к серьезным психологическим последствиям, в частности, к усилению стресса или снижению эмоционального благополучия.

Согласно результатам исследования, безрассудные и наглые люди, а также люди с дерзким характером имели высокий уровень стресса. Люди с неустойчивой психикой и частыми перепадами настроения были больше подвержены стрессу.

Ученые пояснили, что психопатия характеризуется бессердечностью и недостатком сочувствия, социальным доминированием и манипулятивностью. Такие люди чаще стремятся к острым ощущениями, сообщается на сайте Университета.

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