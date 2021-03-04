Врачи обнаружили первые случаи «вечного» заражения COVID-19

Фото:Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Медики из Соединенных Штатов обнаружили первые случаи «вечного» заражения COVID-19.

Специалисты из Университета Южной Калифорнии зафиксировали, что следы коронавируса сохранялись в организмах нескольких пациентов, которые были больны лейкемией, в течение полугода. Врачи это объяснили тем, что люди с подорванным иммунитетом уязвимы перед данным заболеванием.

Эксперты отметили, что длительное присутствие COVID-19 в организме увеличивает шансы того, что он станет неуязвим для антител из-за мутаций.

Также отмечается, что из-за слабого иммунитета такие пациенты могут заразиться коронавирусом несколько раз, и они зачастую лечатся на протяжении длительного времени, сообщается на портале medRxiv.

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