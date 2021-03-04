Ученые установили связь группы крови с уязвимостью к коронавирусу

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Люди со второй группой крови больше подвержены риску заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования бостонских медиков, опубликованные в среду, 3 марта.

Фокусом внимания врачей стало взаимодействие коронавируса с эритроцитами — красными кровяными тельцами каждой из групп крови. Для этого специалисты выявили степень связывания рецептор-связывающего домена RBD на поверхности SARS-CoV-2 с эритроцитами. Белковый комплекс RBD помогает COVID-19 прикрепиться к клеткам-хозяевам, и сила этой связки определяет степень легкости заболевания. Исследование показало, что RBD чаще образует связку с клетками людей со второй группой крови.

— Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены второй группы крови, которые находятся на респираторных клетках. Группа крови — это проблема, потому что она передается по наследству и мы не можем ее изменить. Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики, — рассказала ведущий автор исследования, доктор Шон Стоуэлл.

Также медики указали, что на основании полученных данных нельзя однозначно сказать, как будет проходить коронавирус у пациентов с различными группами крови, потому что на тяжесть заболевания оказывают влияние и другие факторы.

Специалисты отметили, что дальнейшие наблюдения позволят им лучше понять взаимосвязь между группой крови и восприимчивостью к COVID-19, сообщается в журнале Blood Advances.

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