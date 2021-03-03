Иммунологи рассказали, кому легче переносить прививку от коронавируса

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V» могут пройти все категории граждан, в том числе старше 65 лет. Чаще всего именно пожилые люди переносят прививку без каких-либо последствий. Об этом иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал «Радио 1».

— Реактогенность вакцины у пожилых людей ниже, чем у людей зрелого возраста или у молодых. Таким образом работает иммунная система: с возрастом ее способность быстро реагировать ослабевает. Однако это не означает, что пожилой человек гарантированно защищен от побочных эффектов вакцинации, — объяснил иммунолог.

По его словам, возраст относится к факторам, которые снижают вероятность столкновения, например, с гриппоподобным синдромом. Как пояснил эксперт, такие симптомы, как повышение температуры, ломота в мышцах, общая слабость, недомогание, после прививки у пожилых людей проявляются реже. Он также добавил, что хотя бы одна из перечисленных «побочек» проявляется более чем у половины вакцинированных. Однако это не считается опасным и проходит максимум за три дня.

При этом иммунолог напомнил, что вакцинацию не стоит проходить людям, у которых обострены хронические заболевания. Вместе с тем не рекомендуется делать прививку во время острых болезней, таких как ОРВИ. Перед тем как пройти вакцинацию, нужно обратиться к врачу, рассказать ему о состоянии своего здоровья и аллергических реакциях.

В свою очередь заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов отметил, что немаловажную роль в реакции на вакцину играет психологический настрой.

— Это сильно зависит от нервной системы и общего настроя. Если человек положительно относится к прививке, то ничего не будет. А если, наоборот, плохо и если он сам по себе является тревожным, то, конечно, его самочувствие будет ухудшаться, — объяснил Михаил Костинов.

Негативную роль в этом вопросе, по мнению эксперта, играет «излишняя осведомленность».

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